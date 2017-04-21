Su Takı ile Karşılandılar
Rusya'dan Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na direkt tarifeli seferle gelen ilk Rus turistler, su takı, çiçek ve çileklerle karşılandı.
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