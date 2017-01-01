Su Şebekesindeki Patlak Yolu Çökertti

BODRUM'un Bitez Caddesi'nde, içme suyu şebekesinde meydana gelen patlak nedeniyle yolda göçük oluştu. Onarım çalışmalarına başlanırken, aynı şebekede dördüncü kez patlak meydana gelmesi tepkilere neden oldu.



Bitez Mahallesi'nde bugün sabaha karşı DSİ'ye ait içme suyu isale hattında patlak meydana geldi. Bitez Caddesi'nin ortasında su borusundaki patlak nedeniyle 2 metre derinliğinde 3 metre genişliğinde göçük meydana geldi. Daha önce de aynı yerde 4 kez göçük meydana gelmesi tepkiye neden oldu. Yolun trafiğe kapatılmasının ardından yolda onarım çalışmalarına başlandı.



Bitez Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki emekli öğretmen Naci Düzbağ, "Artık bu yolu korkudan kullanamaz olduk. Çünkü bu caddede ne zaman patlak olacağı ne zaman göçük oluşacağı belli değil. Bu nedenle 300 metrelik yol yerine 5 kilometrelik Ortakent-Bodrum Karayolu'nu tercih edip, risk almıyoruz. Yapılan bakım onarım çalışmaları da bir işe yaramıyor olsa gerek ki aynı su borusunda dördüncü kez patlak yaşanıyor" dedi. Daha önce de su şebekesindeki patlak nedeniyle yaşanan göçüğe bir motosiklet düşmüş, içinde 9 öğrencinin bulunduğu bir minibüste asılı kalmıştı. - Muğla