"Su Perisi" İle Bilinçli Su Tüketimi Aşılanacak
HATSU ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilere yönelik 'Bilinçli Su Tüketimi'ni konu alan bir tiyatro gösterisi düzenleneceğini duyurdu.
HATSU, öğrencilere suyun bilinçli bir şekilde tüketilmesi ve korunmasının önemini anlatmak amacıyla; ücretsiz olarak 30 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Antakya Meclis Kültür Sanat Merkezi'nde 'Bilinçli Su Tüketimi'ni konu alan "Su Perisi" adlı bir tiyatro gösterisi düzenleyecek.
İdare, Dünyada taze su kaynaklarının kısıtlı olması ve hızla artan dünya nüfusundan dolayı su kıtlı çekilebileceği tehlikesine karşın farkındalık yaratma amacında olduklarını vurguladı.