"Su Perisi" İle Bilinçli Su Tüketimi Aşılanacak

HATSU, öğrencilere suyun bilinçli bir şekilde tüketilmesi ve korunmasının önemini anlatmak amacıyla; ücretsiz olarak 30 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Antakya Meclis Kültür Sanat Merkezi'nde 'Bilinçli Su Tüketimi'ni konu alan "Su Perisi" adlı bir tiyatro gösterisi düzenleyecek.

İdare, Dünyada taze su kaynaklarının kısıtlı olması ve hızla artan dünya nüfusundan dolayı su kıtlı çekilebileceği tehlikesine karşın farkındalık yaratma amacında olduklarını vurguladı.