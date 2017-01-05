Su Kanalına Devrilen Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde su kanalına devrilen TIR sürücüsü feci şekilde can verdi.



Kaza Zonguldak İstanbul Karayolu Bozoklar mevkiinde saat 11.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bartın'dan Ereğli' ye çimento malzemesi getiren Mesut Solmaz'ın kullandığı 27 C 0074 çekici 27 VJ 084 dorse plakalı tır, Bozoklar mevkiinde frenleri boşalması sonucu su kanalına devrildi. Araçta sıkışan sürücü için kurtarma çalışası başlatıldı. Ereğli Belediyesi İtfaiye müdürlüğü ile Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin vinç yardımı ile yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu sürücü araçtan çıkarılarak sedyeye alındı. Sağlık ekiplerini tarafından yapılan ilk müdahalesinde sürücü Mesut Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirledi. Haberi alan Solmaz'ın iş arkadaşları göz yaşına boğuldu. Sürücü Mesut Solmaz'ın cansız bedeni Ereğli Devlet hastanesi morguna kaldırılırken, kazadan dolayı kapanan trafik çalışmanın tamamlanmasının ardından normale döndü. Polis ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK