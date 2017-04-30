Su Kabaklarını Anneler İçin Süslediler

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi tarafından Anneler Günü konseptli su kabağı sergisi açıldı.



Su Kabağı İşlemeciliği Eğitmeni Sultan Baykent, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıl sonu sergisi olarak yaklaşan Anneler Günü'nü baz alarak, su kabağından çeşitli süs eşyaları ürettiklerini ifade etti.



Serginin 3 gün süreceğini kaydeden Baykent, "Sergimizde Anneler Günü ile ilgili çok güzel su kabağından eserlerimiz var. Annelerimize içimizden gelen sevgilerimizi boyayarak ifade etmeye çalıştık. Herkesi bu sergiye bekliyoruz." dedi.