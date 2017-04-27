Su Kabağını Sanata Dönüştürüyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Mehmet Erdoğan isimli vatandaş, su kabaklarından çeşitli süs eşyaları yaparak unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı ayakta tutmaya çalışıyor.



Eskide ihtiyaçtan dolayı kullanılan su kabakları şimdilerde süs eşyasına dönüşmüş halde evlerdeki yerini alıyor. Yıllarca su taşınan, saklama kabı yerine kullanılan su kabakları bu dönüşümle artık evleri aydınlatıyor. Mehmet Erdoğan, Kasımpaşa Mahallesi 4 Eylül Caddesi üzerindeki iş yerinde Bozüyük halkına hizmet veriyor. İlk başlarda bu işe hobi olarak başladığını söyleyen Erdoğan, emekli olmasıyla birlikte küçük bir iş yeri kiralayarak şimdi aktif olarak bu sanatı icra ettiğini söyledi. Mehmet Erdoğan, açıklamasında "1975 yılında Burdur'da doğdum. 17 yıl önce işim gereği Bozüyük'e yerleştim ve halen de burada ikamet ediyorum. İlk olarak 1991 yılında kendi yaptığım havya ile yakma sanatına küçük objeler yaparak başladım. Yine aynı yıllarda tatil bölgelerinde gördüğüm ve çok beğendiğim su kabağı süsleme sanatını da ustalarından öğrenme fırsatı buldum. Başlangıçta evimin altında oluşturduğum atölyede hobi olarak başladığım bu sanata emekli olunca daha fazla yoğunlaştım. Ayrıca ahşap yakma resimlerini teknolojiye uydurup led ışıklı tablolar haline getirdim. Şimdilerde küçük bir iş yeri kiralayarak yaptığım bu sanatı Bozüyüklü hemşerilerimin beğenisine sundum. Kısa zamanda farklı yerlerden ziyaretçilerimiz oldu ve oldukça fazla ilgi gördüm. Bu sanatı öğrenmek isteyenler için Bozüyük Halk Eğitim Merkezi (BOZHEM) aracılığıyla kurslar açılır ise yardımcı olmak isterim" dedi. - BİLECİK