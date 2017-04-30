Su Kabağını Bir Başka İşliyorlar

Su kabağını bir başka işliyorlar

Ahşap işlemeciliği su kabağında uygulanıyor

Su kabağının en zor teknikleri Samsun'da uygulanıyor



SAMSUN - İlkadım Belediyesi ve İlkadım Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan "Su Kabağı İşlemeciliği Kursu"nda Türkiye'de çok nadir kullanılan veya yapılması çok zor olan teknikler kullanılarak kabaklara şekil veriliyor.

Su Kabağı İşlemeciliği Kursu, İlkadım Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından 19 kursiyer ile birlikte Yıldıray Çınar Kültür ve Sosyal Tesislerinde başladı. Kursta basit su kabağı oymacılığı tekniklerinin yanı sıra Türkiye'de yapılmayan ya da az yapılan teknikler de kullanılıyor. Su kabağına hiç delik açmadan ve kesme işlemi yapılmadan eserlerin yanı sıra sadece el işlemeciliği ile bıçak yöntemiyle kabağa şekil verilen yöntemle de kabaklara tekrar hayat veriliyor.

Kurs hakkında bilgiler veren kurs hocası Ulaş İlgenç, "Kursumuz 3 ay önce faaliyete geçti. 19 kursiyerimizle burada faaliyet yapıyoruz. İlk aşamada ham tabaklarımızı tedarik ediyoruz. Su kabağını Karadeniz Bölgesi'nde çok bulamadığımız için daha çok Hatay, Adana, Antalya gibi illerden getiriyoruz. Daha sonra kabağın dış temizliğini, iç temizliğini, çekimini yapıyoruz. Bu işlemlerin ardından delme, oyma, kesme, inceltme gibi teknikler uyguluyoruz. Bu işlemlerin ardından da boyama ve boncuklama yaptıktan sonra vernik atarak işlemi sonlandırıyoruz. Sonrasında ise isteğe bağlı olarak aydınlatma veya dekor amaçla kullanıma sunuyoruz. Bunların yanında kabaktan oyuncak, saksı, mumluk gibi eşyalar da yapıyoruz. Su kabağının işlenebilmesi için ekildikten sonra 4-5 ay gibi bir süre geçmesi gerekiyor. Bunun ardından 3-4 ay da kuruması bekleniyor. Su kabağı çalışmaları 1 ile 4 gün arasında sürebilir" dedi.

"Kesmeden, delmeden kabağa şekil veriliyor"

Kabağa hiçbir kesme ve delme işlemi yapmadan şekil verdiklerinin altını çizen Ulaş İlgenç, "Bu kursumuzda Türkiye'de benzeri az görülen eserlerde üretiliyor. Türkiye'de nadir olarak yapılan kabağı hiç delmeden, inceltmeden, sadece kabakta çizikler açarak şekli ortaya çıkartmamızdan kaynaklı çalışmalarımız var. Bu çalışmada herhangi bir boya kullanmıyoruz, delme kullanmıyoruz, boncuk kullanmıyoruz. Sadece kara kalem ile çizip, deseni ortaya çıkartıp çiziklerle modeli ortaya çıkartıyoruz. Türkiye'de sadece birkaç kişi bu çalışmayı yapabiliyor" diye konuştu.

Ahşap işlemeciliği su kabağında uygulanıyor

Ahşap işleme tekniğinin su kabağında uygulandığını vurgulayan İlgenç, "Kursumuzda Türkiye'de tek olan çalışmamız da var. Bu çalışmayı ahşap oymacılığına sempati duyan arkadaşımız yaptı. Ahşap oyma işlemini kabakta denedi. Çok da başarılı oldu. Ahşap bıçağı ile kabağı oyarak, kabağa şekil verdi. Bu eserin Türkiye'de başka bir örneği daha bulunmamaktadır. Bu kabak sadece bıçakla yapıldı. Kesinlikle hiçbir makine kullanılmadı" şeklinde konuştu.

Su kabağı kursunda yapılan eserler Mayıs ayında sergilenecek.