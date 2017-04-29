Su Havzalarının Dibine, Hatta Tarlaların İçine Bile Moloz Döküyorlar

İSTANBUL'da yapılan inşaatlardan çıkan yaklaşık 5 milyon ton hafriyattan en çok Büyükçekmece ve Arnavutköy bölgesi etkileniyor. Büyükçekmece gölü su havzasındaki tarım alanları içinden geçen neredeyse her ara yol kaçak hafriyat döküm alanına dönüşmüş durumda.



Kaçak döküm yapan kamyonlar ekili tarlaların üzerine bile hafriyat dökmekten çekinmedikleri görülüyor. Zaman zaman belediye ekipleri tarafından temizlendiği belirtilen hafriyatın yerine ise kısa sürede yenilerinin döküldüğü belirtiliyor.



14 HARFİYAT SAHASI VAR



İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (İSTAÇ) bağlı, sekizi Avrupa yakasında olmak üzere 14 resmi hafriyat sahası bulunuyor. Ancak alınan tüm tedbirlere rağmen kaçak dökümün önüne bir türlü geçilemiyor.



BÜYÜKÇEKMECE SU HAVZASI



Kaçak dökümlerle ilgili en ürkütücü tablo su havzalarında ortaya çıkıyor. Özellikle Büyükçekmece su havzası en çok moloz işgaline uğrayan nokta. Bu bölgede verimli tarım alanları arasında bulunan ara yolların neredeyse tamamı kaçak hafriyat döküm sahası haline gelmiş durumda. Kaçak hafriyat dökümü yapan kişilerin ekili tarlaların üzerine bile hafriyat dökmekten kaçınmadıkları görülüyor. İstanbul'a nefes aldıran yerlerden biri olmasının yanında yüzlerce kuş türüne de ev sahipliği yapan Büyükçekmece gölü su havzası kentin önemli su kaynakları arasında bulunuyor. Çevre sakinleri dökülen hafriyatların zaman zaman temizlendiği ancak kısa süre içinde yerlerine yenilerinin döküldüğünü söylüyor.



BAKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada gizli ekipler kurduklarını belirterek "Hiç kimsenin havzalara kaçak çöp döküm yapma hakkı yoktur. Dolayısıyla bunu ihlal edenler, kesinlikle cezalandırılacaktır."demişti.