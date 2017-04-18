Su Geçirmez Airpods Kılıfı Geliyor
Apple yeni bir patentin peşinde.
Apple yeni bir patentin peşinde. Apple iPhone 7 modeli ile birlikte tanıttığı kulakları AirPods için su geçirmez kılıf üretme çabasında. Su geçirmez AirPods kılıfı kablosuz iPhone şarjı için de kullanabileceksiniz.
Apple iPhone 7 modelinde kullanılmak üzere tanıttığı kablosuz kulaklıkları için su geçirmez bir kılıf üretme patenti almak için uğraşıyor. Apple'ın yeni almak istediği patentte en dikkat çeken kısım kılıfın kablosuz şarj özelliği de sunacak olması.
Su Geçirmez AirPods Kılıfı ile Hangi Cihazlar Şarj Edilebilir?
Apple'ın yeni almak istediği bu patent geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne yapılan 250 başvuru arasında yer alıyor. Yeni AirPods kılıfı Apple Watch, MacBook, iPhone ve iPad gibi Apple cihazlarını şarj edebilecek. Bu durum zaten beklenen bir olay ancak asıl önemli detay şu; Apple ürünleri dışında diğer markaların kablosuz şarj desteği sunan cihazları da bu kılıf sayesinde şarj edilebilecek.
Bu kılıf eğer patenti alabilirse Apple tarafından üretilebilecek ancak şu an için üretimi konusunda kesin bir bilgi yok. Yani her şey Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne kalmış durumda.
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