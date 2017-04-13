Sü'de 15 Temmuz'dan 16 Nisan'a Yeni Türkiye Yolunda Konferans Düzenlendi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nun düzenlediği '15 Temmuz Şehitleri Fotoğraf Sergisi' açılmasının ardından Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut'un sunumuyla '15 Temmuz'dan 16 Nisan'a Yeni Türkiye Yolunda' konulu konferans gerçekleştirildi.



Yüksekokulda düzenlenen programa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ve eşi Saliha Karabulut'un yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Mert, Hakim Alper Utku, Cumhuriyet Savcısı Oktay Korkut, Karapınar Belediye Başkan Yardımcısı Emre Özsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, AK Parti İlçe Başkanı Nadi Tartan, MHP İlçe Başkanı Faruk Sonkaya, hayırsever iş adamı Yaşar Aydoğan, Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Dr. Durmuş Ali Ceylan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Dr. Durmuş Ali Ceylan, 15 Temmuz gecesi ülkeyi, milleti, demokrasiyi, cumhuriyeti ve aydınlık geleceği yok etmek isteyen vatan hainlerinin harekete geçerek milletin silahlarını yine millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunduğunu belirterek, "Ancak aziz milletimiz, hain darbe girişimini durdurabilmek için ölümü göze alarak sokaklara ve meydanlara akın etmiş ve bu kanlı darbe girişimini başarısızlığa uğratarak tarihinde olduğu gibi büyük bir destan yazmıştır. Aziz milletimiz ülkemizi bölmek isteyen vatan hainlerine karşı Çanakkale'de, Dumlupınar'da, nasıl cevap vermişse, 15 Temmuz darbe girişimine de aynı şekilde cevap vererek engellemiş, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen bu hainlere fırsat vermemiştir" dedi.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ve akabinde yapılan dua ile protokol üyeleri tarafından fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi ve sergi hakkında bilgi verildi. Fotoğraf sergisinin ardından konferans salonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut '15 Temmuz'dan 16 Nisan'a Yeni Türkiye Yolunda' konulu konferansını verdi. Prof. Dr. Karabulut konferansında 15 Temmuz'a nasıl gelindiğini, FETÖ'nün yıllar içinde büyüyen ihanetini, saf ve samimi Anadolu insanının paralarını, evlatlarını, mallarını, hayallerini, zamanlarını ve ümitlerini nasıl çaldığını, bir nesli nasıl mankurtlaştırdığını ifade ettikten sonra, ülkenin son yüz yıllık siyasal hayatı, yaşanılan darbeler ve sömürgeci güçlerin dünya düzeni hakkında analizlerde bulundu.



Yaklaşık iki saat süren konuşmasında Prof. Dr. Karabulut, zaman zaman şiirler de okuyarak salonda duygusal anlar yaşanmasına vesile oldu. Prof. Dr. Karabulut, 15 Temmuz'un öncesini ve sonrasını anlamadan 16 Nisan'ın anlaşılamayacağını ve esasında 15 Temmuz gecesi 'önce vatan' kaygısıyla sokaklara, caddelere, meydanlara akın eden memleket sevdalıklarının hain darbe girişimini püskürtme iradesinin 16 Nisan'da resmen tescil edileceğini ifade etti. Prof. Dr. Karabulut konferansının sonunda, 'cesaret, liyakatın omurgasıdır' diyerek, milletine liderlik ederek darbe girişimini boşa çıkaran Cumhurbaşkanının o makama en layık kişi olduğunu, 16 Nisan sonrasında da milletin Reis-i Cumhurdan büyük beklentiler içerisinde olduğunu belirterek, bu aziz millete layık olmayan hiçbir kimsenin artık bürokratik ve siyasi kademelerde yer almaması yolundaki ümitlerini de sözlerine ekledi. - KONYA