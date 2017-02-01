Su Abonesi Olmayan Köylülere Fatura Şoku (2)

BUSKİ: ABONELİK DÜZELTME ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI



Bursa'nın Orhaneli İlçesi'ne bağlı Başköy'de, aralarında hayatını kaybedenlerin de olduğu su abonesi olmayanlara fatura gelmesiyle ilgili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yazılı açıklama yaptı.



Mart 2014'te yürürlüğe giren 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası uyarınca, Bursa il sınırlarının tamamı sorumluluk ve görev alanına giren BUSKİ Genel Müdürlüğü, yasa gereği, yeni yerleşim birimlerindeki konut ve işyerlerine yönelik abonelik çalışmalarında bulunduğu belirtilerek, bu konuda Başköy Mahallesi Muhtarlığı'nın BUSKİ ekiplerine zorluk çıkardığı ileri sürüldü.



Açıklamada, BUSKİ'nin yasa gereği abonelik işlemleri uyguladığı ileri sürüldü, Başköy'de 46 kişinin abone olduğu, bunlar dışındakilerin de Uludağ Alektrik Dağıtım A.Ş.'deki (UEDAŞ) bilgileri kullanılarak abone kaydedildikleri belirtildi. Açıklamada, "Başköy Muhtarlığı'nın iddia ettiği gibi bir durum söz konusu olsa bile, bu durum vefat eden kişilerin yakınlarının vefat durumunu UEDAŞ'a bildirmemiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, vefat eden vatandaşlarımızın adına resen yapılan aboneliklerle ilgili düzeltme çalışmalarına da BUSKİ tarafından başlanmıştır" dedi.