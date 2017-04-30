Stuttgart Açık'ta Şampiyon Siegemund

Stuttgart Açık Tenis Turnuvası finalinde Fransız rakibi Kristina Mladenovic'i 2-1 mağlup eden Alman Laura Siegemund, şampiyon oldu.



Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde, kadınlar dünya sıralamasının 19. basamağındaki Mladenovic ile 49.'su Siegemund karşı karşıya geldi.



Mücadelenin ilk setini Alman tenisçi Siegemund 6-1 kazandı. Sonraki sette toparlayan Mladenovic, rakibine 6-2 üstünlük sağlasa da son seti Siegemund 7-6 kazanarak, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.