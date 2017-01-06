Stso Üyelerine Kredi Desteği

Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Küçük, finans sıkıntılarının giderilmesine dönük yapılan kredi desteği ile üyelerine katkı sağlandığını bildirdi.



Oda Başkanı Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, içinde bulundukları ekonomik süreçte üyelerinin en büyük sorunlarından birisinin de finansman sıkıntıları ve enflasyonun çok üzerindeki kredi faizleri olduğunu ifade etti.



"Nefes Kredisi" adı altında Ziraat Bankası ve Denizbank ile TOBB arasında protokol imzalandığını kaydeden Küçük, şöyle devam etti:



"Seydişehir TSO olarak 1 milyon lira ek kredi sağlanması yönünde karar aldık. Üyelerimizin kullanacağı kredinin vadesi 12 ay olup, aylık eşit taksitli olarak kullandırılacaktır. Vadelerin uzatılması veya kısaltılması söz konusu değildir. Kredinin brüt faiz oranı aylık yüzde 0,825, yıllık yüzde 9,90'dır. Kredi değerlendirme sürecinde TOBB, odamız ve borsamızdan kredi talep eden firmalar üzerinde herhangi bir kredi onayına iştirak etmeyecek, referans vermeyecektir. Protokol imzalanan bankalar tarafından masraf olarak talep edilecek 250 lira ve Hazine Müsteşarlığı 'nın talep edeceği kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf komisyonu talep edilmeyecektir. Üyelerimiz TC. Ziraat Bankası Seydişehir Şubesine giderek bankanın talep edeceği kredi evrakları ile müracaat edecekler."