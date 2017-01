Stso Heyeti Siirt Belediye Başkanı Taşkın'ı Ziyaret Etti

Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Nedim Kuzu başkanlığında bir heyet, bir süre önce Siirt Belediyesi'ne başkan vekili olarak atanan Ceyhun Dilşad Taşkın'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.



Oda başkan vekili Nedim Kuzu başkanlığındaki heyet üyeleri Belediye Başkanı Taşkın ile kentin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Samimi bir ortamda geçen ziyaretin ardından bir açıklama yapan Oda Başkan Vekili Nedim Kuzu, oda olarak belediyenin kentin ve halkın lehine yapacakları her türlü çalışmaları destekleyeceklerini belirtti. Siirt'in köklü geçmişe sahip kadim bir kent olmasına rağmen birçok sorununun bulunduğunu belirten Kuzu, "Siirt kadim ve köklü bir geçmişe sahip bir kent olmasına rağmen birçok sorunla da karşı karşıyadır. Bu sorunların çözümü ve ilimizin daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi ve kalkınması için atılacak her türlü adımı oda olarak destekleyeceğiz. Sayın Belediye Başkan Vekili Taşkın'a ilimizin bir toptancılar sitesine ihtiyacı olduğunu bu konuyla alakalı geçmişte yaptığımız çalışmaları aktardık. Başkan vekilinden belediye olarak destek sözlerini aldık, bizler de daha başarılı çalışmaların olması için camia olarak gereken her türlü katkıyı sağlayacağımızı belirterek, üyelerimiz adına belediye yönetimimize başarı dileklerimizi ilettik"dedi. - SİİRT