Stso'da Kosgeb Kredi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nda (STSO), KOSGEB'in sıfır faizli işletme kredi desteğinden tüccar ve esnafın daha etkili yararlanması için değerlendirme toplantısı yapıldı.



STSO Başkanvekili Nedim Kuzu, KOSGEB Müdürü Ömer Erkılıç ve Başkanlık Müşaviri Talip Kaya'nın katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında önemli kararlar alındı. Ülkenin önemli bir süreçten geçtiğini aktaran STSO Başkanvekili Kuzu, işletmelerin tam da finansman desteğine ihtiyaç duyduğu bir zamanda KOSGEB'in sıfır faizli kredisinin tüccar ve esnafa büyük katkısı olacağına inandığın, kredisi onaylanan 480 işletmenin mutlak suretle bu kredilerden faydalanması gerektiğini sözlerine ekledi.



Siirt'te 480 işletmenin kredi başvurusunun onaylandığı aktaran KOSGEB Müdürü Ömer Erkılıç ise, "Bunlardan 422 işletmenin bankalara başvurarak kredi sürecini başlattık. Geri kalan 243 işletmenin kredisini kullandı. 106 işletmenin banka süreci devam ediyor. 58 işletme ise henüz hiçbir işlem yapmadı" dedi.



KOSGEB İl Müdürü Erkılıç ve Kredi Sürecinden Sorumlusu Başkanlık Müşaviri Talip Kaya ile yapılan görüşmede dile getirilen bir diğer önemli konu da, kredi kapsamına dahil edilen sigorta acentelerinin durumu oldu. STSO Başkanvekili Kuzu, KOSGEB kredisi için müracaat eden sigorta acentelerinin de bir an önce işlemlerini başlatmalarını ve kredisi onaylanan tüccar ve esnafın 28 Nisan tarihine kadar kredilerini kullanmaları çağrısında bulundu. - SİİRT