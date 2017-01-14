Stso Başkanı Kuzu'dan 'Ticaret Sicil Harçları'na İlişkin Açıklama

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, daha önceden vergi dairelerine yatırılan Ticaret Sicil Harçları'nın artık Siirt Ticaret ve Sanayi Odası sicil memurluğu tarafından tahsil edilmeye başlandığını açıkladı.



Kuzu, hükümetin yatırım ortamının iyileştirilmesi maksadıyla Ticaret Sicil Harçlarının STSO tarafından tahsil edilmesi için de bazı kanunlarda değişikliğe gittiğini belirterek, "Bu konudaki uygulamanın 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Önceden gerçek kişilerin, şirketlerin ve kooperatiflerin ticari faaliyete başlamadan önce ticaret sicil kaydı oluşturmak zorundaydı. Bilindiği gibi kayıt sırasında bazı belgelerin yanı sıra vergi dairelerine ticaret sicil harcı yatırıldığını gösteren makbuz isteniyordu. Ancak, bürokratik işlemleri çoğaltan bu uygulama yeni yıldan itibaren kaldırıldı. Ticaret sicil harçları artık odamızda tahsil edilebilecek. Üyelerimiz, odaya geldiğinde burada hem ticaret sicil harcını yatırmış olacak, hem istediği belgeyi alarak zaman kaybetmeden işlemlerini bitirmiş olacaklar. Bilindiği üzere odamız yanı başında bulunan defterdarlığın yeni vilayet binasına taşınacağı gerçeği bizleri de çok düşündürmeye başlamıştı, üyelerimizin lehine uygulamalar içeren bu tebliğin zamanlaması dolayısıyla başta hükümetimize ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi. - SİİRT