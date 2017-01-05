Striptizci Kadının Acı Sonu! Cesedi 12 Saat Sonra Bulundu

İngiliz gezgin Stacey Tierney (29), Avustralya'nın Melbourne şehrindeki The Dreams adlı striptiz kulübünde ölü bulundu.

CESEDİ ÖLDÜKTEN 12 SAAT SONRA BULUNDU

Genç kadının cansız bedeninin mekânda bırakılması ve iddialara göre kulüpte bulunanların sağlık ekibini arayıp Tierney için yardım çağırmaması ise şüphe uyandırdı. Polis, Tierney'nin cesedini, ölümünden yaklaşık 12 sonra buldu.

BİR GRUP ERKEKLE EĞLENMİŞ

Avustralya polisi, İngiliz gezginin ölmeden önceki son saatlerine dair ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Ancak polisin verdiği bilgiye göre; striptiz kulübünde dansçı olarak çalışan İngiliz kadının, mekân kapandıktan sonra bir grup erkekle eğlenmeye devam ettiği biliniyor.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Tierney'nin ölüm nedeninin ne olduğunun net olarak anlaşılabilmesi için otopsi sonuçlarının beklenmesi gerektiği ifade edildi.

AİLESİNİN HABERİ YOKMUŞ

Tierney'nin acılı ailesi ise kızlarının Avustralya'da striptizci olarak çalıştığından haberleri olmadığını ve bu esrarengiz ölümün cinayet olduğundan şüphelendiklerini ifade etti.

Stiriptizci kadından geriye fotoğrafları kaldı;







