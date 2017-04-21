Stres Atmak İçin Başladı, Ticaret Kapısı Oldu

Stres atmak için başladı, ticaret kapısı oldu

Elazığ'da üniversitede eğitim gören 24 yaşındaki Büşra,evinin balkonunda sabundan şekiller yaparak sosyal medyadan ticaretini yapıyor



ELAZIĞ - Elazığ'da üniversitede eğitim gören 24 yaşındaki Büşra,evinde sabundan şekiller yaparak sosyal medyadan ticaretini yapıp eğitim giderlerini karşılıyor.

Ayfer ve Mustafa Aksakal çiftinin 6 çocuğunun en büyüğü olan ve Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İktisat Bölümü 4. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Büşra Aksakal, arkadaşından gördüğü kokulu sabundan yapılan hediyelik ürünleri hobi olarak stres atmak için yapmaya başladı.Kısa sürede yaptığı şekiller ilgi görünce evinin balkonunda ürünlerini geliştirerek ticarete dönüştürdü. Yaptığı ürünleri sosyal medya hesabından paylaşarak satış yapan Aksakal, buradan kazandığı parayla eğitim masraflarını karşılamaya başladı. 1,5 liradan 150 liraya kadar her bütçe uygun ürünler yapan Aksakal, gelecekte ise büyük bir organizasyon şirketi kurmayı hedefliyor.

Sakarya'da yaşayan bir arkadaşının sabunlarla ilgili sosyal medya paylaşımı kendisinin dikkatini çektiğini belirten üniversite öğrencisi Büşra Aksakal, "Arkadaşımı sabunları nereden aldığı konusunda fikir edinmek için aradığımda ürünleri kendisinin yaptığını öğrendim. Arkadaşımın o ürünleri kendisinin yaptığını öğrenmem benimde neden yapamıyorum sorusunu aklıma getirdi. Bende arkadaşımın desteğiyle ürünlerin nereden ne şekilde alınır, nasıl yapılır diye bilgi aldım. Daha sonra ürünleri evde yaparak hobi şeklinde en azından stres atacağım bir durum haline getirdim" dedi.

Sosyal medyadan satış yapıyor

Stresten yaptığı ürünler evde biriktikçe, arkadaşlarına hediye etmeye başladığını aktaran Aksakal, "Bu hediyelerin sonucunda gelen olumlu dönüşler beni motive etti. Daha sonra arkadaşlarımın arkadaşları, onların evinde gördükleri hediyeleri istemeye başladı. Artık yaptığım iş hobiden ticarete döndü. Hobim ticarete dönüşmüşken neden bu fırsatı değerlendirmeyeyim diyerek, sosyal medya hesabı kurdum. Sosyal medya hesabına yüklediğim fotoğrafların hepsi beğeni aldı. Bu beğenilerle birlikte siparişler geldi. Hobi ve stres atmak için başladığım şeyi iş haline dönüştürdüm" diye kaydetti.

Hobi olan işini ilerletmişken daha büyük şeyler yapmayı planlama başladığını aktaran Aksakal, "Evimin küçük köşelerinde yaptığım hobi alanları bana ciddi maddi kazançlar elde ettirdi. Kendi ayaklarımın üstünde durmayı başardım. En azından kendi kişisel ve eğitim giderlerimi kendim karşılayabildiğimi farkettim. Bunu artık tamamen bir iş haline dönüştürmeyi düşünüyorum. İnşallah ailemin verdiği desteklerden de yararlanarak bu işi büyük bir organizasyon şirketi haline dönüştürmek en büyük hayalim" şeklinde konuştu.