Strazburg'da Bazı Vatandaşlar Osmanlı Kıyafeti İle Oyunu Kullandı

16 Nisan referandumu için yurt dışında oy kullanma süreci devam ediyor. Fransa'nın Strazburg kentindeki seçim bölgesinde bugün olağanüstü hareketlilik yaşadı.



YOĞUN İLGİ İLE KARŞILANDILAR

Diriliş Postası'ndan Adem Gursal'ın haberine göre seçim ofisine Osmanlı kıyafeti ile gelen bir grup vatandaş diğer vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. CHP ve HDP temsilcileri ise kıyafetlere itiraz etti. Ancak, kıyafet özgürlüğünü kullanan vatandaşlar oylarını kullandı.



Seçim bölgesinde bulunan Türk vatandaşları, Osmanlı kıyafeti ile oyunu kullanan vatandaşlarla bol bol resim çektirmeyi de ihmal etmediler.



Osmanlı kıyafetleriyle oy kullanan vatandaşlar. Fransa yasalarına saygılı yaşadıklarını ancak geçmişlerini, örf ve adetlerini de unutmadıklarını göstermek istediklerini ifade ettiler.