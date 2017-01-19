Gazeteci ve belgesel yapımcısı Can Dündar geçtiğimiz Salı akşamı Strasbourg'ta 2017 yılın 'Strazburg Basın Kulübü ifade ve medya özgürlüğü ödülü'ne layık görüldü.
Fransız-Alman kültür televizyon kanalının sanat salonunda yapılan ödül törenine 400'e yakın davetli katıldı. Törende Avrupa Konseyi (AK) İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, Strasbourg Basın Kulübü Başkanı Françoise Schöller ve çok sayıda seçkin davetli bulundu. Dündar konuşmasında "çok sayıda gazetecinin tutuklu kaldığı Silivri Cezaevi umarım bir gün demokrasi müzesi olur" dedi. - Strasbourg
Strazburg Basın Kulübü Can Dündar'a Ödül Verdi
Gazeteci ve belgesel yapımcısı Can Dündar geçtiğimiz Salı akşamı Strasbourg'ta 2017 yılın 'Strazburg Basın Kulübü ifade ve medya özgürlüğü ödülü'ne layık görüldü.
Gazeteci ve belgesel yapımcısı Can Dündar geçtiğimiz Salı akşamı Strasbourg'ta 2017 yılın 'Strazburg Basın Kulübü ifade ve medya özgürlüğü ödülü'ne layık görüldü.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads