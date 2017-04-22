Strathmore Sanat Merkezi'nde 'Mavi Hayat' Sergisi
Washington’a komşu Maryland eyaletindeki Strathmore Sanat ve Kültür Merkezi, en çok müzik alanında tanınır. Ancak Strathmore, konserler ve gösterilerin yanında, her yıl görsel sanatlar dalında bir yarışmaya da ev sahipliği yapıyor.
Washington'a komşu Maryland eyaletindeki Strathmore Sanat ve Kültür Merkezi, en çok müzik alanında tanınır. Ancak Strathmore, konserler ve gösterilerin yanında, her yıl görsel sanatlar dalında bir yarışmaya da ev sahipliği yapıyor.