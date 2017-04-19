Stratejik Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

Stratejik Planı'nı hazırlamak üzere Stratejik Planlama Çalıştayı Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu başkanlığında yapıldı.



7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 2018-2022 Stratejik Planı'nı hazırlamak üzere Stratejik Planlama Çalıştayı gerçekleştirildi. Bu kapsamda yönlendirme kurulu ve stratejik planlama ekibine bilgilendirme toplantısı yapıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya akademik ve idari birim yöneticileri katıldı. - KİLİS