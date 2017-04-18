Stratejik Planlama Nedir, Stratejik Planlamacı Ne İş Yapar?

Reklam dünyasında sık sık duyulan sıfatlardan biri de Stratejik planlama. Peki Stratejik planlamacı kimdir, ne iş yapar? Kuartet Reklam Ajansı'nın kurucusu Korkut Bayraktar'a sorduk. Bayraktar cevapla.tv kameralarına bakın sorumuzu nasıl yanıtladı?