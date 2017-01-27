"Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Eğitimi", ocak ayında sizlerle...



"Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Eğitimi, pazarlama ve marka yönetimi süreçleri, birbirinden ayrılamaz bir bütün olmakla birlikte, pazar dinamikleri, tüketici tercihleri ve teknolojinin getirdiği değişimler gözönünde bulundurularak stratejik bir bakış açısı ile irdelenmeye ve şekillendirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Eğitimi, pazarlama süreçlerini ve markaların dünyasını çevreleyen değişkenleri bütünsel bir yaklaşım çerçevesinde ele alarak, pazarlama, reklam, marka yönetimi ve satış alanında kariyerine yatırım yapmak isteyenlere ve ya ileride kendi markasını yaratmak isteyen girişimcilere markalaşmak, doğru hedef kitle ile etkileşim sağlamak ve sürdürülebilir marka performansı yaratmak için izlenmesi gereken süreçleri teorik, güncel ve uygulama örnekleri ile birarada sunan bir eğitimdir."



Eğitim İçeriği



Stratejik Pazarlamanın Misyonu, Stratejik Planlama ile Uyumlanma, Pazarlama ve İkna Pazarlama, Endüstri 4.0, Teknoloji ve Trendler Stratejik Pazarlama Modelleri, Marka Kavramı ve Markalaşma Müşterinin Sesi ve İçgörü Değerlendirmesi, Doğru Hedef Kitle Seçimi, Pazar ve Tüketici Analizleri Pazarlama Stratejisinin Oluşturulması, Segmentasyon, Hedef Pazar Seçimi, Pazarlama Planının Hazırlanması, Marka Yönetimi İlkeleri, Marka Konumlandırma, Marka Kimliği Oluşturulması, Pazarlama Karmasının Oluşturulması, Pazarlama ve Marka Yönetiminde Performans Yönetimi, Sosyal Medya ve İçerik Yönetimi, Müşteri Sadakati ve Memnuniyeti Süreçleri, Sosyal Sorumluluk, Kurumsal İtibar ve İletişim.