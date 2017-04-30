Stratejik Pazarlama Micro Mba Programı

Univerist® Business School'un "Stratejik Pazarlama Micro MBA Programı" ile markanızı pazar lideri konumuna getirin, şirketinizin vazgeçilmezi olun!

Stratejik Pazarlama Micro Mba Programı

Univerist® Business School'un "Stratejik Pazarlama Micro MBA Programı" ile markanızı pazar lideri konumuna getirin, şirketinizin vazgeçilmezi olun!

Stratejik Pazarlama e- Mikro MBA Programı her dersinde bir pazarlama profesyonelinin profesyonel hayatında işine yarayacak marka stratejisinden marka iletişimine, "brand plan hazırlama" evrelerinin online ve uzaktan eğitim  yöntemiyle aktarılmış olduğu programdır.

Sağlayacağı Faydalar

Pazarlamada "Brand Plan" diye tabir edilen sürecin tüm aşamalarını profesyonellerin aracılığıyla deneyimle, ipuçları elde etme fırsatı.

Pazarlamanın strateji tarafındaki ürün stratejisinin, fiyatlamanın ve marka segmentasyonunun ve konumlandırmasının öğrenilmesi

Tüketici iç görülerinin oluşturulması ile farklılaşma stratejilerinin yaratılması

Geleneksel pazarlama ile yeni medya düzeninin nasıl entegre edileceğinin öğrenilmesi

Konularla ilgili video-e kitap-sunum ve makale arşiviniz olacaktır.

Kimler Katılmalı

Şirketlerin pazarlama bölümlerinde çalışan ve hem kendilerini hem de şirketlerini pazarlama alanında geliştirmek isteyen çalışanlar

Ürün müdür yardımcısı olarak görev yapıp kendini geliştirmek isteyen, pazarlama çalışanları.

Şirketlerinde etkin bir pazarlama bölümü oluşturmak isteyen işletmeler.

Pazarlamaya dair temel bilgileri yoğunlaştırılmış bir programla ve profesyonellerden dinleyerek öğrenmek isteyen yeni mezunlar.

Şirket içinde bölüm değiştirip, pazarlamaya geçiş yapmak isteyenler.

Eğitim İçeriği

Pazarlama Tanımına ve Trendlere Genel Bakış

Strateji ve İş Geliştirme

Konumlandırma

Tüketici Davranışları ve İçgörüsü

Segmentasyon - Müşteri İlişkileri Yönetimi  Pazarlama Araştırmaları.

Fiyatlandırma

Dağıtım

Tutundurma

- Ürün Kar-Zarar Tablosu

İş Planları

- Pazarlama Alanında Kariyer Yönetimi

Eğitim Genel Özellikleri:

Eğitim, uzaktan (Online) eğitimdir. Eğitim yeri, Univerist® Business School Uzaktan Eğitim Merkezi'dir.

Dersler; etkileşimli eğitim (görsel içeriklerle zenginleştirilmiş), video, sunum, konu ile ilgili .pdf formatında indirilebilir içeriklerden oluşmaktadır.

Eğitimi alacak kişi kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme girer ve kendisine tanımlanan süre içerisinde eğitimleri tamamlar. 

Eğitim sonunda öğrenciler, Mikro MBA Sertifika sınavına katılır ve başarılı oldukları taktirde Mikro  MBA sertifikası almaya hak kazanır. Sınava katılmayıp sadece eğitimi tamamlayan öğrencilere ise katılım belgesi niteliğinde sertifika verilir.

Öne Çıkanlar;

Univerist® EducationCompany Markası ile Kaliteli eğitim

Uygun fiyat

Hızlı ve kolay kullanım

Verimli ve güncel içerik *Eğitim notları (Word – PDF)

Uzmanlık Sertifikası *Bilgisayar ve internet olan her yerden 7/24 ulaşılabilen eğitim

Dershaneye ve kursa gitmeden kariyerinizi kolayca ilerletme  imkanı…

Eğitimin Süresi:

Tahmini Olarak: 180 Dakika

Eğitimin Kullanım Süresi:  

Eğitimi satın aldığınız andan itibaren 90 gün (3 Ay) boyunca bu eğitimi izleyebilir ve istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.

Sertifikasyon:

Bu eğitim sonunda Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift sertifika verilmektedir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Univerist® Education Company

Mekan Adresi : 19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok. Hamdiye Yazgan İş Merkezi No: 4/2

Başlangıç Saati : 30.04.2017 23: 59: 00

Bitiş Saati : 01.05.2017 01: 59: 00

Kategori : Stratejik Pazarlama Micro MBA Programı

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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