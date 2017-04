Univerist® Business School'un "Stratejik Pazarlama Micro MBA Programı" ile markanızı pazar lideri konumuna getirin, şirketinizin vazgeçilmezi olun!



Stratejik Pazarlama e- Mikro MBA Programı her dersinde bir pazarlama profesyonelinin profesyonel hayatında işine yarayacak marka stratejisinden marka iletişimine, "brand plan hazırlama" evrelerinin online ve uzaktan eğitim yöntemiyle aktarılmış olduğu programdır.



Sağlayacağı Faydalar



Pazarlamada "Brand Plan" diye tabir edilen sürecin tüm aşamalarını profesyonellerin aracılığıyla deneyimle, ipuçları elde etme fırsatı.



Pazarlamanın strateji tarafındaki ürün stratejisinin, fiyatlamanın ve marka segmentasyonunun ve konumlandırmasının öğrenilmesi



Tüketici iç görülerinin oluşturulması ile farklılaşma stratejilerinin yaratılması



Geleneksel pazarlama ile yeni medya düzeninin nasıl entegre edileceğinin öğrenilmesi



Konularla ilgili video-e kitap-sunum ve makale arşiviniz olacaktır.



Kimler Katılmalı



Şirketlerin pazarlama bölümlerinde çalışan ve hem kendilerini hem de şirketlerini pazarlama alanında geliştirmek isteyen çalışanlar



Ürün müdür yardımcısı olarak görev yapıp kendini geliştirmek isteyen, pazarlama çalışanları.



Şirketlerinde etkin bir pazarlama bölümü oluşturmak isteyen işletmeler.



Pazarlamaya dair temel bilgileri yoğunlaştırılmış bir programla ve profesyonellerden dinleyerek öğrenmek isteyen yeni mezunlar.



Şirket içinde bölüm değiştirip, pazarlamaya geçiş yapmak isteyenler.



Eğitim İçeriği



Pazarlama Tanımına ve Trendlere Genel Bakış



Strateji ve İş Geliştirme



Konumlandırma



Tüketici Davranışları ve İçgörüsü



Segmentasyon - Müşteri İlişkileri Yönetimi Pazarlama Araştırmaları.



Fiyatlandırma



Dağıtım



Tutundurma



- Ürün Kar-Zarar Tablosu



İş Planları



- Pazarlama Alanında Kariyer Yönetimi



Eğitim Genel Özellikleri:



Eğitim, uzaktan (Online) eğitimdir. Eğitim yeri, Univerist® Business School Uzaktan Eğitim Merkezi'dir.



Dersler; etkileşimli eğitim (görsel içeriklerle zenginleştirilmiş), video, sunum, konu ile ilgili .pdf formatında indirilebilir içeriklerden oluşmaktadır.



Eğitimi alacak kişi kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme girer ve kendisine tanımlanan süre içerisinde eğitimleri tamamlar.



Eğitim sonunda öğrenciler, Mikro MBA Sertifika sınavına katılır ve başarılı oldukları taktirde Mikro MBA sertifikası almaya hak kazanır. Sınava katılmayıp sadece eğitimi tamamlayan öğrencilere ise katılım belgesi niteliğinde sertifika verilir.



Öne Çıkanlar;



Univerist® EducationCompany Markası ile Kaliteli eğitim



Uygun fiyat



Hızlı ve kolay kullanım



Verimli ve güncel içerik *Eğitim notları (Word – PDF)



Uzmanlık Sertifikası *Bilgisayar ve internet olan her yerden 7/24 ulaşılabilen eğitim



Dershaneye ve kursa gitmeden kariyerinizi kolayca ilerletme imkanı…



Eğitimin Süresi:



Tahmini Olarak: 180 Dakika



Eğitimin Kullanım Süresi:



Eğitimi satın aldığınız andan itibaren 90 gün (3 Ay) boyunca bu eğitimi izleyebilir ve istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.



Sertifikasyon:



Bu eğitim sonunda Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift sertifika verilmektedir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Univerist® Education Company



Mekan Adresi : 19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok. Hamdiye Yazgan İş Merkezi No: 4/2



Başlangıç Saati : 30.04.2017 23: 59: 00



Bitiş Saati : 01.05.2017 01: 59: 00



Kategori : Stratejik Pazarlama Micro MBA Programı



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır