Stratejik Liderlik Micro MBA Uzaktan eğitim Programı ile Stratejik yönetim ve planlama konularını İş hayatında uygulanabilir örnekleri ile öğrenme fırsatı bulacağınız programı kaçırmayın!



Yönetim bilimine hakim olmak, her düzeydeki yönetici ve her sektördeki patron için son derece önemlidir. Bu tekniği öğrenerek, daha başarılı daha profesyonel yönetim uygulamaları gerçekleştirebilirsiniz. Bir örgütün amaçlarını, çevresini (Sosyal, teknolojik, politik, ekonomik ve küresel) anlamayı öğreneceksiniz. Kurumsal sorumluluk, etik ve örgütsel verimlilik ile ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Kurumsal sürdürülebilirlik stratejisi, insan kaynakları yönetimi, stratejik kaynak tahsisi ve planlama, kriz yönetimi ya da krize hazırlık gibi konularda geniş bir bilgi sahibi olacaksınız.



Program Sayesinde;



• Stratejik Liderlik Mikro MBA Uzaktan Sertifika programında tamamen sektörün tecrübeli isimlerinden yönetim ve planlama konularını iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim mantığıyla videolar izleyeceksiniz,



• Eğitim dökümanlarını arşivinize kaydedebilecek ve güncel sınavlarla katılımcıların kendinizi deneme ve değerlendirme fırsatı bulacaksınız.



• Vizyon, misyon, strateji aksiyon ve SWOT analizi gibi yönetimsel bilgiler çerçevesinde stratejinin planlamaya dönüşürken izlenmesi gereken yolların öğretilmesi hedeflenmektedir.



Eğitime Kimler Katılmalı?



• Yönetici adayları



• Üst düzey yöneticiler



• Takım liderleri



• Kendi işlerini kurmayı planlayan bireyler.



• Sahip olduğu liderlik vasıflarını daha etkili hale getirmek isteyenler.



• Yönetim ve liderlik becerilerimizi geliştirmenin, yaşam kalitemizi ve iş dünyasındaki başarımızı arttıracağını düşünen herkes bu eğitime katılabilir.



Eğitim İçeriği?



• Yönetim ve Örgüt Nedir?



• Etkinlik Nedir ve Entegre Etkinlik Modeli



• Örgütlerin Çevre ile olan ilişkisi



• Hayvanlar alemi nasıl ayakta kalıyor?



• Kurumsal kültür



• Güven ortamı oluşturabilmenin önemi



• Örgütler arası benzerlikler



• Planlama



• Strateji oluşturabilme ve 5 güç modeli



• SWOT Analizi



• İş Birliğine Dayalı Stratejiler



• Kurumsal karar alma modelleri



• Kurumsal yapılanma modelleri



• Kurumsal yapılanma ve strateji arasındaki ilişki



• Problem çözme



• Sıcak takımlar ve iletişim



• Çatışma yönetimi



• İnsan kaynakları yönetimi



Eğitim Genel Özellikleri:



• Eğitim, uzaktan eğitimdir.



• Eğitim yeri, Univerist® Uzaktan Eğitim Portalıdır



• Dersler; etkileşimli eğitim (görsel içeriklerle zenginleştirilmiş), video, sunum, konu ile ilgili .pdf formatında indirilebilir içeriklerden oluşmaktadır.



• Eğitimi alacak kişi kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme girer ve kendisine tanımlanan süre içerisinde eğitimleri tamamlar.



• Eğitim sonunda öğrenciler, Sertifika sınavına katılır ve başarılı oldukları durumda Mikro MBA Sertifikası almaya hak kazanır. Sınava katılmayıp sadece eğitimi tamamlayan öğrencilere ise katılım belgesi niteliğinde sertifika verilir.



Eğitimin Süresi:



• Tahmini Olarak: 180 Dakika



Eğitimin Kullanım Süresi:



• Eğitimi satın aldığınız andan itibaren 90 gün (3 ay) boyunca bu eğitimi izleyebilir ve istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.



Sertifikasyon:



• Bu eğitim sonunda Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış Islak imzalı sertifika verilmektedir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Univerist® Education Company



Mekan Adresi : 19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok. Hamdiye Yazgan İş Merkezi No: 4/2



Başlangıç Saati : 30.04.2017 23: 59: 00



Bitiş Saati : 01.05.2017 01: 59: 00



Kategori : Stratejik Liderlik Mikro MBA



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır