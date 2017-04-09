Strasburg'da Kutlu Doğum Haftası Erken Kutlandı

İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in doğum haftası olarak 20 Nisan tarihinde başlayan 'Kutlu Doğum Haftası' programı Fransa'nın Strasbourg kentinde erken kutlandı. Cumartesi akşamı yapılan kutlama programına 140 vatandaş katıldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Strasbourg tarafından düzenlenen 'Kutlu Doğum Haftası' programı 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' başlığı altında iki bölümle yapıldı. Birinci bölüm DİTİB din görevlilerin tasavvuf müzik konseriyle başladı. İkinci bölümde Diyanet İşleri Yüksek Kurul Üyesi Prof. Ahmet Yaman Hz. Muhammed'in yaşamından örnekler anlattı. Prof. Ahmet Yaman konuşmasında şunları kaydetti: "Peygamberimizi anlamamız lazım. Onun hayatına ortak olmamız için gayret sarf etmeliyiz. Peygambersiz bir din, İslam olamaz. Hz. Muhammed Müslümanların zamana uymasını istedi. Özellikle giyimde toplum ne giyiyorsa onu giyiniz diyor. Kuranı Kerim'de olmayan, yazılmayanları yazılmış gibi algılamanın yanlış olduğunu savundu".



Strasbourg Orangerie parkında 'Josephine' pavilionunda yapılan 'Kutlu Doğum Haftası' programından sonra misafirlere yemek, tatlı, pasta, aşure, börek, içecek ikramı yapıldı. Programın sonunda misafirlere bir adet kırmızı gül hediye edildi. Strasbourg DİTİB başkanı Dr. Fevzi Hamurcu etkinliğe olan ilginin az olmasını aynı vakitlerde beş düğün ve referandum oylaması için vatandaşın sandık başında olduğunu söyledi.



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Tasavvuf müzik grubu, misafirler, ilahiler, konuşmacı Prof. Ahmet Yaman - Strasbourg