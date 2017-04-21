Strasburg'da 23 Nisan Kutlamaları Başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Strasburg'da başladı. Bugün Strasburg Başkonsolosluğunda 6 öğrenci, üç öğretmen ve Obernai Türk Kültür derneği temsilcisin katılımıyla başkonsolosluk binasında koltuk değişimi yapıldı. Başkonsolos Özgür Çınar koltuğunu bugün doğum günü olan 3. sınıf öğrencisi Arda Darıcı'ya (10) devretti. Öğrenci Arda Darıcı, başkonsolos Özgür Çınar arasında yapılan sohbette karşılıklı çalışmalar konuşuldu. Başkonsolos öğrencilerin kendi kültürlerine sahip çıkmalarını, çok kitap okumalarını, yabancı dil öğrenmelerini tavsiye etti. Öğrenci Arda ise Türkçe derslerin daha çok verilmesini çoğu öğrencilerin az Türkçe konuştuğuna dikkat çekti. Başkonsolos öğrencilere hediyeler takdim ederek ödüllendirdi. Başkonsolosluk Eğitim Ataşesi Vekili Gül Etkin Strasbourg ve farklı bölgelerde toplam 58 Türkçe Kültür dersi öğretmenin 6 bin 421 öğrenciye ders verdiğini anlattı. Öğrencilerden 5 bin 200'ü ilkokul, bin 200'ü orta dengeli okullarda ders görüyor. Fransa'nın kuzey doğu Alsas bölgesinde 23 Nisan kutlamaları 16 Nisan tarihinde başladı. Kutlamalar Mayıs ayının sonuna kadar devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramın Pazar gününe denk gelmesiyle Alsas bölgesinde 10 büyük kutlama yapılıyor. Kutlama törenleri Mulhouse, Toul, Selestat, Woippy, Pont A Mousson, Bischwiller, Sarrebourg, Chatenois, Revigny Sur Oranain, Bettancourt La Fere kentlerinde yapılıyor. Başkonsoloslukta yapılan koltuk değişimi programına Sarreguemines ve Obernaı kentlerinden öğrenciler Arda Darıcı, Cansın Darıcı, Feyza Sulutaş, İrem Ata, İlkim Çalıoğlu, Furkan Kahraman, öğretmenler Banu Bilge Çelik Uyanıktürk,Gürsu Darıcı, koordinatör öğretmen Fırak Emre Karamutlu, merkez katip sekreteri Funda Turhal katıldı.



Görüntü Dökümü



-Konsolosluk binası, öğrenciler, koltuk değişimi



-Koltuğa oturan öğrenci Arda Darıcı



-Başkonsolos Özgür Çınar sorular yöneltiyor



-Arda Darıcı 23 Nisan bayramın önemini anlatıyor



-Başkonsolos Özgür Çınar öğrencilere hediyeler takdim ediyor



DHA-Dış Haberler - Fransa - - Strasbourg