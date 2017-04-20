Strasbourg'da Referandum Protestosu

Türkiye'deki Anayasa Değişikliği Halk Oylamasında mühürsüz oyların geçerli sayılması ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun referandumun iptali başvurularını reddetmesi Strasbourg 'Cumhuriyet Meydanında' protesto edildi.



CHP Strasbourg Teşkilatı tarafından düzenlenen protesto eylemine 200 civarında kişi katıldı. Bir saat süren protesto eylemine CHP Strasbourg teşkilat üyeleri, sivil toplum derneklerin temsilcileri katıldı. Katılanlar arasında CHP Yurtdışı Sorumlusu ve Parti Meclis Üyesi Emre Çam, CHP Strasbourg başkanı Mustafa Kemal Özçelik bulundu. Protesto eylemi Türkçe ve Fransızca basın bildirisin okunmasıyla başladı.



Basın bildirisinde şu mesajlar verildi:



' 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu eşit şartlara sahip olmayan bir ortamda gerçekleşmiş ve kampanyanın iki tarafı eşit olanaklara sahip olmamıştır. Altyapı projelerinin açılış merasimleri gibi devlet törenleri kampanya amacıyla kullanılmış, ilgili şehirlerde etkinlik günleri için kamuya ait toplu taşıma araçları sürekli olarak ücretsiz kullanıma sunulmuştur. Seçmenlere tarafsız bilgi sağlanmamıştır. Referandum başarısız darbe girişimi sonrasında ilan edilen vazgeçilmez olan temel özgürlüklerin kısıtlandığı bir olağanüstü hal altında gerçekleşmiştir. Medya'da tek bir tarafın baskın şekilde yer alması ve medyaya yönelik kısıtlamalar seçmenlerin çoğulcu fikirlere erişimini azaltmıştır. Bugün geldiğimiz noktada ise tüm bu eşitsizliklere ve hatta Yüksek Seçim Kurul'un (YSK) anayasada tanımlı seçim güvenliğini yok saymasına rağmen 'Hayır' cephesinin açık galibiyetini görüyoruz. YSK oylama başlamasıyla beraber aldığı kararlarla Ali Cengiz oyunlarının gerçekleşmesine adeta göz yummuştur. Devlet imkanları kullanılarak başta Anadolu Ajansı olmakla çok sayıda kurum seçmeni yönlendirici biat kültürünün tezahürü olan riyakar tavrı kabul edilemez. Bu halk oylaması Bu yaşananlar kesinlikle şaibelidir. Dünyanın herhangi bir demokratik ülkesinde bu olaylar gerçekleştirilmiş olsaydı bağımsız yargı sistemi hesabını sorar ve seçimleri iptal ederdi. Örnek geçtiğimiz aralık ayında Avusturya seçimlerinde zarfların açık olması nedeniyle Avusturya Anayasa Mahkemesi seçimleri yenileme kararı vermiştir. Avusturya halkı ikinci kez sandık başına gitmiştir. Çağrımız tüm yurttaşlarıma bu sonuç ülkemizin yararına değil zararınadır! Bu oylama Türk Demokrasi tarihinde kara bir lekedir. Bu oylama tarihin tozlu sayfalarında 'Mühürsüz Seçim' olarak geçecektir. Bu hukuk dışı kararlara karşı demokratik ortamda vicdanını, insafını yitirmemiş vatandaşlarımızı ses çıkarmaya çağrıyor, adaletsizliğe 'DUR' diyoruz! Bu seçimi biz tanımıyoruz, tanımayacağız sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tabiriyle : Mühür yoksa sözümüz bitmemiştir. Şunu'da kimse unutmasın Üsküdar'a geçen ve çalınan atını geri alan Köroğlu'dur. Tarih çalınan atını geri alan Köroğlu'nu yazar. Tarih atı çalan hırsızları asla yazmaz' denildi. Protesto'ya katılanalar taşıdıkları dövizlerde 'Hayır bitmedi, yeni başlıyor', 'Cumhuriyete sahip çıkacağız', 'YSK Yalancı Sahtekarlar Klübü' mesajları yer aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-protesto eyleminden görüntüler, dövizler



-basın açıklaması CHP üyesi Sevim Öner



-CHP Strasbourg başk. Mustafa Kemal Özçelik



-vatandaşların sloganları ve dövizler - Z