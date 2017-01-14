Stopere 3 Aday

Hedefte 3 önemli isim var. Yönetim, listesindeki yıldızlar Maicon, Manoel Messias ve Luan'ın hem menajerleri hem de kulüpleri ile temasları sürdürüyor

Bu akşam Konya'da ikinci devreyi açacak olmasına rağmen henüz yabancı stoper transferini gerçekleştiremeyen Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor... İlk olarak Palmeiras'lı Vitor Hugo ile temasa geçen fakat yüksek maliyet engeline takılan Galatasaray, ardından gözünü Ukrayna'ya çevirmiş ve Dinamo Kiev'li Domagoj Vida ile masaya oturmuştu. Hırvat yıldızdan da çok pahalı olduğu gerekçesiyle vazgeçen Sarı-Kırmızılılar'da rota yeniden Brezilya'ya döndü. Listesine üç önemli ismi alan Galatasaray pazarlıklara start verdi. Alınan bilgilere göre listenin ilk sırasında Sao Paulo'da oynayan Maicon Pereira Roque bulunuyor. 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

MAICON'UN AVRUPA DENEYİMİ DE VAR



Daha önce Porto formasını da giyen Maicon, Avrupa deneyimi de olan önemli bir stoper... Galatasaray'ın listesinin ikinci sırasında Cruzeiro'lu Manoel Messias Silva bulunuyor. Bir dönem Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2018'de sona erecek. Cimbom bu iki futbolcunun dışında Vasco'da oynayan Luan Garcia için de temasta bulunuyor.

FENER DE ONU ÇOK İSTEMİŞTİ



Geçen sezon başında Vitor Pereira'yı teknik direktörlüğe getiren Fenerbahçe, Portekizli hocanın Porto'dan eski öğrencisi olan Maicon'u çok istemişti. Yüksek maliyeti nedeniyle Sarı-Lacivertli takıma gidemeyen Brezilyalı futbolcu ardından 6 milyon Euro'ya Sao Paulo'nun yolunu tuttu.

BEŞİKTAŞ'IN GÖZDELERİNDENDİ



Cruzeiro formasını giyen Manoel Messias uzun süre Beşiktaş'ın gündeminde yer aldı. Fakat Siyah-Beyazlılar, Brezilyalı yıldızı bitiremedi.

Kaynak: Takvim