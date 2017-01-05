Stoperde B Planı

Savunmada yaşanan büyük sıkıntıyı ara transferde yapacağı hamle ile çözmek isteyen Galatasaray'da adaylar çoğalıyor.

MALİYETİ YÜKSEK



Palmeiras formasını giyen Vitor Hugo için resmi girişimlere başlayan Sarı-Kırmızılı yönetim B planını da belirledi. Alınan bilgilere göre yönetim, Dinamo Kiev'de oynayan Domagoj Vida'ya kanca attı. Uzun bir süre Beşiktaş'ın gündeminde kalan 27 yaşındaki Hırvat stoperin transferi yüksek maliyet engeline takılmıştı.

G.SARAY '4' TEKLİF ETTİ



Gelişmeler Hırvat basınına da yansımış durumda... Gazetelere göre D.Kiev'in Vida için belirlediği fiyat 6 milyon Euro. Galatasaray ise 4 milyon Euro'ya çıkmış durumda. Sarı-Kırmızılılar'ın Vitor Hugo'da sorun çıkması halinde Vida için temaslara hız vermesi bekleniyor.

Kaynak: Takvim