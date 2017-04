Stop Motion Animasyon Atölyesi, Açık Diyalog İstanbul'da başlıyor.



Stop-Motion Animasyon atölyesinde; çocuklar oyun hamurları, oyuncaklar, harfler, kuklalar veya çeşitli objeleri hareket ettirip fotoğraf çekerek bir film oluşturur. Bu süreçte katılımcılar film yapımı dünyasını keşfedebilecekleri gizemli bir yolculuğa davet edilirler.



Stop-Motion Animasyon atölyesinde çocuklar animasyon film dünyasının perdesini aralayarak, filmlerin nasıl yapıldığı ve hangi aşamalardan oluştuğunu öğrenirler. Ortak bir hikaye kurgular, bu kurgu için karakter ve dekor hazırlarlar. Sonrasında teknik ekipmanlarla çekim yapılır ve atölye öğrencilerinin hazırladığı bir animasyon filmi ortaya çıkar.



Stop-Motion Animasyon Atölyesine katılan her çocuk;



Hikaye yazmak film yaratma sürecinin en önemli adımıdır; bu süreçte çocuklar hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirir.



Film yaparken hikaye yazma, karakter tasarlama, dekor hazırlama, seslendirme ve kurgu aşamalarının işleyişini deneyimleyerek film yapım dünyasını keşfeder.



Animasyon film yaparken her seferinde bir sonraki adımı düşüneceği için planlama yeteneği kazanır.



Animasyon film yaparken iş birliği yapmanın önemli olduğunu kavrar ve grubun bir parçası olduğunu hisseder. Böylece iletişim becerilerini geliştirir ve ekip çalışmasını deneyimler.



Süre: 4 hafta



Saat: 90 dk.



Kontenjan: Maksimum 8 kişi



Ders Günleri: 30 Nisan, 7 Mayıs, 14 Mayıs, 28 Mayıs



Yaş Grubu: 7 - 11



Saat: 14: 00 – 15: 30



Tuğba Özer / Görsel Sanatlar, Fotoğraf ve Stop-Motion Animasyon Eğitmeni İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde güzel sanatlar eğitimini tamamladıktan sonra özel okullarda sanat ve fotoğraf dersleri vermeye başladı. 2006 yılında İFSAK'ta Selim Evci Kısa Film Atölyesi ve 2012'de New York Film Academy'de Digital Filmmaking eğitimi aldı. İstanbul'a döndüğünde sinema grubuyla "İki Ağaç" adlı kısa stop-motion animasyon filmini yaptı. Film çeşitli festivallerde finalist oldu ve "en iyi animasyon film" dahil bir çok ödül almaya hak kazandı. Aynı yıl "Fresh Air" adlı kısa filmle "International Art By Chance Ultra Short Film Festival" 2012 Seçkisi'nde Türkiye'yi temsil eden üç yönetmenden biri oldu. Tuğba Özer hala özel okullarda sanat, fotoğraf ve stop-motion animasyon dersleri verirken, diğer taraftanda kişisel sanat çalışmaları ve film yapımlarına devam etmektedir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Açık Diyalog İstanbul



Mekan Adresi : Valikonağı Caddesi Ece Apartmanı No: 106 / 1



Başlangıç Saati : 30.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Stop Motion Animasyon Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır