Stoltenberg: "Nato, Türkiye Olmadan Zayıf Olur"

NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Alman gazetesine verdiği mülakatta, "NATO, Türkiye olmadan zayıf olur" dedi.



NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Alman gazetesine verdiği mülakatta Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin coğrafi konumu, askeri kapasitesiyle birliğe olan katkılarını dile getiren Stoltenberg, Türkiye'nin DEAŞ terör örgütü ile mücadelede muazzam bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği noktasında da önemli olduğunu vurgulayan NATO Genel Sekreteri, "Türkiye, yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor ve NATO operasyonlarına önemli katkılar sunuyor" dedi.



"NATO, Türkiye olmadan şüphesiz daha zayıf olur" diyen Stoltenberg, "Türkiye, Avrupa'daki güvenlik ve NATO için kilit role sahip" ifadesini kullandı. Ankara'nın Kosova, Afganistan ve Akdeniz'de NATO görevlerine "merkezi destek" sağladığını belirten Stoltenberg, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:



"Ülke, Suriye ve Suriye krizine oldukça yakın ve askeri kapasitesi nedeniyle terör örgütü DEAŞ ile mücadelede ve birliğin güney sınırındaki istikrar için büyük öneme sahip. Türkiye kadar hiçbir ülke terör saldırıları ile karşı karşıya kalmadı. Türkiye, kendi topraklarını savunma ve darbe girişimi gerçekleştirenleri cezalandırma hakkına sahip. Ancak bu cezalandırma, kuralla uygun olmalı"



Batı'nın Ankara politikasını da eleştiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Tüm taraflar, ortak saygı göstermeli, soğukkanlılığını korumalı ve dengeli bir yaklaşım içinde olmalı" dedi. - BERLİN