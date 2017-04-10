Stockholm Zanlısının Oturma İzni Reddedilmiş

Stockholm'de kalabalığın üzerine kamyon sürdüğünden şüphelenilen zanlının sınır dışı edilmek için arandığı ve aşırılıkçılara sempati duyduğu açıklandı.



İsveç emniyetinin yaptığı açıklamaya göre 39 yaşındaki Özbek vatandaşının 2014 yılında yaptığı oturma izni başvurusu geçen yıl Haziran ayında reddedildi.



Zanlı, sınır dışı edilmek üzere yetkililer tarafından aranıyordu.



Öte yandan ikinci bir kişi de saldırıyla ilişkisi olabileceği şüphesiyle gözaltına alındı.



İsveçli TT haber ajansına göre polis saldırının ardından 500'den fazla kişiden bilgi aldı.