Stockholm Terörünün Kurbanları Kent Evi'nde Resmi Törenle Anıldı

– Stockholm'de Cuma günü terör saldırısında yaşamını yitirenler bugün Stockholm Kent Evi parkında düzenlenen resmi bir törenle anıldı.



Stockholm Kent Yönetimi'nin organize ettiği törene İsveç Kralı Carl Gustav ve Kraliçe Sylvia, Kraliyet ailesi mensupları, Başbakan Stefan Löfven, bakanlar, siyasi parti liderleri ve yabancı misyon temsilcileri katıldılar.



Kent Evi'nin dokuz çanı ile çalınan İskandinav orta çağ müzik parçasının ardından Kraliyet Muhafız Alayı Bandosu'nun çaldığı 'Segnale solenne' parçasının ardından Cumartesi gününden beri yarıya indirilmiş bayraklar göndere çekildi.



Törende Stockholm Belediye Başkanı Karin Wanngård, Kent Konseyi Finans Komisyoneri Irena Svennonius ve Başbakan Stefan Löfven kısa birer konuşma yaptı.



Başbakan Stefan Löfven konuşmasında, insan yaşamında en korkunç şeyin sevdiği birisini kaybetmek olduğunu söyleyerek "Sadece sunu belirmek istiyorum: Yanlız değilsiniz. Sizi düşünüyoruz. Bütün İsveç sizinle birlikte" diye konuştu.



Saldırı sonrasında gösterdikleri olağanüstü çabaları için Polis,Yangın ve Kurtarma ile Sağlık örgütlerine teşekkür eden Başbakan "İsveç'in cesur polis örgütü, becerikli yangın ve kurtarma teşkilatı,harikulade sağlık çalışanları ve yardım ederek, destek olarak içinizdeki kahramanı ortaya çıkaran siz hepiniz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.



Bu arada İsveç'in bütün şehirlerinde de kurum ve kuruluşlarda saat 12.00 da bir dakikalık saygı duruşu yapılarak Cuma günkü terör kurbanları anıldı.



Görüntü Dökümü:







Kral ve Kraliçe Saygı Duruşunda





Tören seramonisi





İsveç bayrağı - Stockholm