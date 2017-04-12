Stockholm Teröristinin İsmi Gerçekten Rakhmat Akilov Mu?

– Geçen hafta Cuma günü dört kişinin yaşamını yitirdiği Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısının şüphelisi olarak dün de mahkemenin tutuklanmasına karar verdiği Özbek terörist Rakhmat Akilov' un gerçek kimliği üzerinde soru işaretleri artıyor.



Stokholm terör saldırısının şüphelisi İsveç'te 2014 yılında sığınma başvurusu yaptığında ismini Rahmatjon Kurbonov olarak beyan etmiş, daha sonra da gerçek isminin Rakhmat Akilov olduğunu söylemişti.



Basına yansıyan son bilgilere göre 'Rakhmat Akilov' ismini ve kimlik numarasını kullanan en az bir başka kişi daha tespit edildi.



Stockholm'deki Scandic Hotelleri'nde 2014 ve 2015 yıllarında aynı isimle aynı kimlik numarasıyla bir kişinin çalıştığı bilgisinin alınmasından sonra İsveç televizyon kanalı terör saldırısının şüphelisinin basına yansıyan fotoğraflarını hotel yöneticilerine gösterdi.



Scandic Hotelleri İletişim Müdürü Heidi Wold ise şu anda tutuklu bulununan kişinin kesinlikle hotellerinde çalışan kişi ile aynı şahıs olmadığını söyledi.



Polis soruşturmasının ilk günlerinde vergi dairesi kayıtlarına göre şüphelinin Stockholm'de bir asbest sanitasyon şirketinde çalıştığının tespit edilmesinden sonra adı geçen şirkete polis baskını düzenlenerek bazı evrak ve bilgisayarlara el konulmuştu.



Dünkü ilk mahkeme duruşmasında tutukluluğu kesinleşen Özbek teröristin kimliği üzerindeki şüpheler üzerine konuşan davanın baş savcısı Hans Ihrman, dünkü ilk duruşma sonrası yaptığı basın toplantısında "Bugün mahkeme salonunda oturan kişi, olayda kullanılan kamyonu kullanan kişi ile aynı kişidir.Ancak isim ve kimlik bilgileri ilerki aşamalarda değişebilir" diye konuştu. - Stockholm