Stockholm Terör Zanlısının Sayfasında Işid Paylaşımları Bulundu .

– İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen kamyonlu terör saldırısının ardından yakalanarak tutuklanan 39 yaşındaki Özbekistan vatandaşı terör zanlısının Facebook sayfasında IŞİD'in propaganda paylaşımları bulundu. Terör saldırısının gerçekleştirildiği Cuma günü görülebilen Özbekistanlı teröristin Facebook sayfası Cuma gecesi kapatıldı. Facebook sayfasında iki IŞİD propaganda filminin yanı sıra 2013 yılında Boston Maratonu sırasında yapılan terör saldırısının görüntülerini beğendiği ortaya çıktı. İsveç Emniyet Genel Müdürü Dan Eliasson, 39 yaşındaki terör zanlısı aleyhindeki delillerin güçlendiğini belirterek "Tutuklamanın yanlış olduğu yönünde hiç bir gösterge yok. Aksine soruşturma ilerledikçe zanlı aleyhine elde edilen deliller güçleniyor. Hala saldırıyla ilişkili başka kişilerin de olma olasılığını göz ardı etmiyoruz" diye konuştu. - Stockholm