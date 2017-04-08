Stockholm Saldırısında Kullanılan Kamyonda Bir Çanta Dolusu Patlayıcı Bulundu

– Stockholm'deki dünkü terör saldırısında kullanılan kamyonda bir çanta dolusu patlayıcı madde bulundu.



İsveç televizyon kanalı SVT'nin değişik polis kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre dünkü saldırıda kullanılan komyonda ele geçirilen patlayıcı dolu çanta bomba uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi. - Stockholm