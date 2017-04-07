Stockholm Saldırısı Şüphelisi Gözaltında

İsveç polisi, Stockholm'deki kamyonlu saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Stockholm Saldırısı Şüphelisi Gözaltında

İsveç polisi, Stockholm'deki kamyonlu saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis yetkilileri, gözaltına alınan kişinin daha önce fotoğrafı basına dağıtılan kişi olup olmadığı konusunda açıklama yapmadı.

Başbakan basın açıklaması yapacak

Saldırıyla ilgili olarak İsveç Başbakanı Stefan Löfven, yerel saatle saat 21.30'da (TSİ 22.30) saldırıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. - Stockholm

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Stefan Löfven, Stockholm, Polis, İsveç
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