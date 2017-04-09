Stockholm Saldırganı Sınır Dışı Edilecek

İsveç'in başkenti Stockholm'de kamyonlu saldırı düzenleyen saldırgan, sınır dışı edilecek.



Polis yetkilileri, Stockholm'de kamyonlu saldırı düzenleyen saldırganın, sınır dışı edileceğini açıkladı. Ayrıca polis yetkilileri açıklamasında, 39 yaşındaki Özbek asıllı saldırganın; terör sempatizanı olduğunu, geçtiğimiz yılın Haziran ayında sığınma başvurusunun reddedildiğini ve göçmen yetkilileri tarafından aranmakta olduğunu belirtti. - STOCKHOLM