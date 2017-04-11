Stockholm Saldırganı Itiraf Etti

İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleşen saldırıda gözaltına alınan şüpheli suçunu itiraf etti.



Saldırganın avukatı Johan Eriksson, Stockholm'de düzenlenen kamyonlu saldırı şüphelisinin olayın bir terör saldırısı olduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Özbekistanlı 39 yaşındaki Rakhmat Akilov, düzenlenen saldırının sorumluluğunu kabul etti.



Öte yandan Cuma günü gerçekleştirilen saldırıda bir kamyonetle mağazaya giren saldırgan 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.



(İHA)