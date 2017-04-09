Stockholm Halkından Teröre Tepki: "Hoşgörümüz, Karanlık Güçleri Korkutuyor"

– Cuma günü İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen kamyonlu terör saldırısında yaşamını yitirenleri anmak, sevgi ve kardeşliği pekiştirmek amacıyla dev bir gösteri düzenlendi.



Facebook üzerinden insanları örgütleyen, kendisi de sekiz yaşında İran'dan gelmiş bir göçmen olan Damon Rasti'nin başını çektiği "Sevgi ve Birlik" gösterisine 20 bine yakın İsveçli katıldı.



Eylemin başlangıcında bir konuşma yapan Damon Rasti 'Bizim yaşam biçimimiz, hoşgörülü yaşam tarzımız birçok karanlık gücü korkutuyor. Dünyanın muhtemelen en modern ulusu olan bizim büyüklüğümüz bunların gözüne batıyor. Fırtına esince biz birbirimizin elinden tutarız. Hiçbir şey ve hiçkimse bizi değiştiremez, geriye götüremez," diye konuştu.



Yapılan konuşmalar ve söylenen şarkılardan sonra, terör saldırısının gerçekleştirildiği 14.53'teki bir dakikalık saygı duruşunun ardından kalabalık dağıldı. - Stockholm