Stockholm'de teröre karşı dev sevgi ve birlik manifestosu



Ersin Arslan, Stockholm, 6 Nisan, (DHA)-Stockholm Sergels meydanında binlerce İsveçli teröre karşı birleşerek 'sevgi ve birlik' mesajı verdi. İsveç polisi terör saldırısında 500 kişinin sorgulandığını, terör zanlısının haricinde bir kişinin daha tutuklandığını açıkladı. Gözaltında ise 5 kişi bulunuyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin 2'si İsveç, 1'i Belçika, 1'i İngiliz vatandaşı.