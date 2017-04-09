Stockholm'de Teröre Karşı Dev "Sevgi ve Birlik" Manifestosu

Stockholm Sergels meydanında binlerce İsveçli teröre karşı birleşerek "sevgi ve birlik" mesajı verdi. İsveç polisi terör saldırısında 500 kişinin sorgulandığını, terör zanlısının haricinde bir kişinin daha tutuklandığını açıkladı. Gözaltında ise 5 kişi bulunuyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin 2'si İsveç, 1'i Belçika, 1'i İngiliz vatandaşı.



Görüntü Dökümü:



Gösteriden görüntü - Arslan