Stockholm'de Binler Teröre Karşı 'Sevgi' Dedi

İsveç'in başkenti Stockholm'de meydana gelen terör olayı Sergel meydanı ve Drottning caddesinde protesto edildi.



Cuma günü Stockholm'de çalıntı bir kamyonla gerçekleşen eylem sırasında 4 kişi ölmüş, 15 kişi de yaralanmıştı.



Bu olayı protesto eden Stockholm halkı olayın gerçekleştiği alanı hınca hınç doldurarak, 'teröre karşı sevgi' diye haykırdı. Hayatını kaybedenler için saygı duruşunun yapıldığı alanda Stockholm Belediye Başkanı Karin Vanngard protesto gösterisine katılanlara teşekkür etti ve "biz bu terör olayını şehrimize vurulan bir leke olarak devamlı hatırlayacağız" dedi.



30 bin kişiyle sevgi gösterisine katılan sanatçılar sevgi üzerine şarkılar söylediler. - STOCKHOLM