Stoch'a Süper Lig'den Talip Var

Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılma kararı alan Miroslav Stoch'a ilk talip olan kulüp Atiker Konyaspor oldu.

Stoch'a Süper Lig'den Talip Var

Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Yeşil-Beyazlı yönetimin Slovak yıldızın menaceri aracılığıyla nabız yoklamaya başladığı belirlendi.

Bu sezon Süper Lig'de Sarı-Lacivertli formayla yalnızca 6 kez forma şansı bulabilen 27 yaşındaki futbolcuya Yunanistan'dan PAOK da talip olmuştu.

Elini çabuk isteyen Konyaspor'un şimdiden önprotokol yapmak için zemin aradığı ifade edildi.

Konyaspor'un forvet arayışına da başladığı gelen haberler arasında.

(Fanatik)


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