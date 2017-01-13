NEW Amerikalı caz sanatçısı Stevie Wonder, Beyaz Saray'a veda etmeye hazırlanan Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'ya serenat yaptı.
Michelle Obama ve Stevie Wonder, komedyen Jimmy Fallon'un NBC'de yayınlanan "The Tonight Show" adlı programına katıldı.
"First Lady" olarak programa son kez katılan Michelle Obama, Wondern'ın en çok sevdiği müzisyenlerden biri olduğunu söyledi.
İltifata karşılık veren Wonder, "Isn't She Lovely" ve "My Cherie Amour" adlı şarkılarının sözlerini "Her zaman bizim First Lady'miz olacaksın" ve "My Michelle Amour" olarak değiştirdi.
Programa ünlü komedyenler Dave Chappelle ve Jerry Seinfeld ile hiphop grubu The Roots da katıldı.
Grup, Michelle Obama'nın favorisi olan Stevie Wonder'in "Please Don't Go" adlı şarkısını çaldı.
Program sırasında Fallon'un masasında eşi Barack Obama'ya teşekkür notları yazan Michelle Obama, "Topal ördek değil de benim çok özel 'gümüş tilkim' olduğunu ispatladığın için teşekkürler Barack." ifadesini kullandı.
ABD'de "topal ördek" ifadesi, seçimden sonra görevini devretmeye hazırlanan başkan için kullanılıyor.
ABD'nin 44. ve ilk siyahi başkanı olarak 2 dönem görev yapan Barack Obama, koltuğunu 20 Ocak'ta Donald Trump'a devredecek. ABD'nin yeni First Lady'si de Trump'ın Slovenya doğumlu eski manken eşi Melanie Trump olacak.
Stevie Wonder'dan Michelle Obama'ya Büyük Jest
NEW Amerikalı caz sanatçısı Stevie Wonder, Beyaz Saray'a veda etmeye hazırlanan Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'ya serenat yaptı.
NEW Amerikalı caz sanatçısı Stevie Wonder, Beyaz Saray'a veda etmeye hazırlanan Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'ya serenat yaptı.