Steve Jobs'un Vasiyeti "Gizlice" Gerçek Oluyor

Apple bir proje kapsamında bir grup biyomedikal mühendisi gizlice işe aldı.



Teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketin böyle bir karar almasının ardında, 6 yıl önce kanserden hayatını kaybeden şirketin kurucu ortağı Steve Jobs'un başlattığı bir projenin olduğu belirtiliyor.



Kaynaklara göre gizli proje Steve Jobs'un vasiyeti olarak görülüyor.



CNBC'nin haberine göre üç mühendisi işe alan Apple, bu insanları şirketin Palo Alto, Kaliforniya bölgesindeki merkezine yakın fakat dışındaki bir yerde çalıştırıyor.



Gizli projede kullanılan ofisin yeri ise henüz bilinmiyor.