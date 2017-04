Steve Jobs, Larry Page ve Bill Gates'in Ortak Noktaları Neydi?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine baktığınızda, hepsinin ilginç bir ortak noktası olduğunu fark edebilirsiniz. Hiçbiri, geliştirdiği ürün kategorisinin nerelere varabileceğinin farkında değildi ve bu onların para kazanma aracı olmadı. Bu şirketlerin elde ettikleri büyük karın çoğu aslında bire bir yaratmadıkları pazarlardan geliyordu.



Apple'ın ürettiği akıllı telefonları, Google'ın arama motorunu, Microsoft'un işletim sistemleri, Facebook'un sosyal bağlarını ve Amazon'un e-ticaretini düşünün. Bu şirketler kurulduğunda kimse onlardan bu alanda birer deve dönüşmesini beklemiyordu.



Bu gözlem bizlere ne anlatıyor? Kesin olan bir şey, ilk olmak için birinci sırada yer almanız gerekmediği. Bundan daha önemli bir olgu ise, bu şirketlerin kurucularından hiçbiri imkansız olduğunu düşündükleri fikirler karşısında adım atmaktan çekinmedi ve bu fikirlerin öncülüğünde hareket ettiler.



2007 yılında Steve Jobs, bir cep telefonu üreteceğini açıkladığında, kendisine birçok eleştiri yağmasına karşın inandığı şeyden vazgeçmedi. John Dvorak konuyla alakalı "Hiçbir şekilde oluru yok. Apple, iPhone geliştirmekten vazgeçmeli" yorumlarında bulunmuştu. Bugün ise iPhone, geliştirilen en başarılı ürünler arasında yer alıyor. Bununla birlikte Apple, 2001 yılında ilk defa Apple mağazalarını tanıttığında herkes şirketin deliler tarafından yönetildiğini düşünüyordu fakat öyle olmadığı görüldü.



Stanford mezunları Larry Page ve Sergey Brin 1998 yılında arama motorları için neredeyse bütün yatırımcıları ziyaret edip şirketlerinin ne yaptığını dinlemelerini istedi fakat kendilerine verilen cevap hep aynıydı: Şu an için tek başına internette arama motoru olarak kullanılacak bir siteye ihtiyaç yok. Sonrasında Andy Bechtolsheim 100 bin dolarlık bir çek yazdı ve Google doğdu. 1999 yılında şirketin hisseleri yüzde 7.8 oranında artmıştı. 2000 yılında ise Silikon Vadisi'nde AdWords diye bir girişim kuruldu. Arama motoruyla bir reklam platformunun bir araya gelerek gerçek anlamda para basacak bir iş modeli yaratabileceğini kim bilebilirdi ki?



1980 yılında IBM'den gelen yetkililer, genç bir yazılımcı olan Bill Gates'le konuşarak onu kişisel bilgisayarlara, işletim sistemleri üretmesi için görevlendirdi. Fakat Bill Gates'in uzmanlık alanı programlama dilleri olduğu için bir başkasına başvurdu. Sorunu halledemediği zamansa, QDOS benzeri bir versiyon yazmayı 50 bin dolar karşılığında kabul etti. Gates, ürettiği yazılımı hızlıca satmak yerine DOS olarak IBM'e lisanslayarak sadık olduğunu kanıtladı. Microsoft kurucu ortağı Paul Allen, yenilikçi lisans modelinin kendi fikri olduğunu fakat bunun Windows'a dönüştüğü için hiçbir önemi olmadığını belirtmişti. Şimdilerde ise bir milyardan fazla kişisel bilgisayarda Microsoft işletim sistemi bulunuyor.



Her başarılı girişimcinin arkasında böyle güzel hikayeler de bulunmuyor fakat dünyanın büyük bir kısmının değişim geçirmesine sebep olacak inanca sahip insanlar fark yaratmayı başarabiliyor ve nadir görülen şeylerle büyük pazarlar açabiliyorlar. Kimsenin size inanmadığı bir fikirle insanların karşısına çıktığınızda, belki de yeni Mark Zuckerberg olacağınızı bilmeden, sadece fikrinize inanarak ve inancınızı destekleyecek yeteneğinizi geliştirerek başlamak dünyayı değiştirmeye başlamanın en güzel yolu olarak gözüküyor.