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Sterlin Kayıplarını Telafi Etti
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Sterlin Kayıplarını Telafi Etti

İngiltere Başbakanı May'in açıklaması öncesi gerileyen sterlin, erken genel seçim kararının duyurulmasının ardından kayıplarını telafi etti.

Sterlin Kayıplarını Telafi Etti

İngiltere Başbakanı May'in açıklaması öncesi gerileyen sterlin, erken genel seçim kararının duyurulmasının ardından kayıplarını telafi etti.

Kaynak: Dunya.com

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