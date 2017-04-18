Sterlin Kayıplarını Telafi Etti
İngiltere Başbakanı May'in açıklaması öncesi gerileyen sterlin, erken genel seçim kararının duyurulmasının ardından kayıplarını telafi etti.
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